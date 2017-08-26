На Полтавщині п'яна суперечка із знайомою закінчилася вбивством

На Полтавщині п'яна суперечка із знайомою закінчилася вбивством

18:00 26.08.2017
На Полтавщині п'яна суперечка із знайомою закінчилася вбивством

Тіло 36-річної мешканки міста Лубни з ознаками насильницької смерті було виявлено перехожими у Пирятині.

Проведеними оперативно-пошуковими заходами оперативниками було встановлено, що до вбивства жінки причетний 26-річний раніше судимий мешканець іншої області. Як пояснив затриманий, напередодні вони спільно розпивали спиртне. Між ним та жінкою виникла сварка, під час якої 26-річний чоловік наніс потерпілій тілесні ушкодження та з місця пригоди зник.

Також встановлено, що затриманий причетний до незаконного заволодіння автомобілем у Великобагачанському районі. Нині працівники поліції та прокуратури Полтавщини встановлюють всі обставини та перевіряють чоловіка на причетність до інших злочинів.

Затриманому оголошено про підозру у скоєнні умисного вбивства (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України). Відповідно до санкції, чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

За матеріалами відділу комунікації поліції Полтавщини

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