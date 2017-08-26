У Рівненському районі тесть криваво розправився із зятем

Поліцейські встановили, що в одному з будинків села Плоска на побутовому ґрунті між зятем та тестем виник конфлікт. Словесна суперечка переросла в шарпанину, під час якої 60-річний чоловік схопив зі столу кухонний ніж та вдарив ним зятя у верхню частину стегна. Рана виявилася проникаючою в черевну порожнину та спричинила внутрішню кровотечу. В цей час у будинку також знаходились дружини чоловіків, які й викликали медиків. Потерпілий перебуває у реанімації.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами відділу комунікації поліції Рівненської області