У жахливій ДТП на Рівненщині загинув місцевий священник

За попередньою інформацією на автодорозі між селами Брищі та Малі Дорогостаї зіткнулося два транспортні засоби: вантажний автомобіль, під керуванням 44-річного жителя Луцька та «Lada 111», яким керував 58-річний житель селища Млинів.У результаті ДТП загинув водій легковика, який в автомобілі перебував сам. Чоловік був настоятелем храму у селі Малі Дорогостаї.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

За матеріалами відділу комунікації поліції Рівненської області