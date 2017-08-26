Поліцейські застрелили пса, аби врятувати життя його господарю

Група швидкого реагування поліції прибула до приватного будинку за викликом бригади «швидкої допомоги». Собака породи алабай кидався на медиків та власницю житла, і не давав їм потрапити всередину, аби надати допомогу господарю, який, за словами дружини, зазнав нападу тварини.

«Допоможіть, мого чоловіка загриз собака» - таке повідомлення надійшло від місцевої мешканки на лінію «швидкої допомоги». Жінка повернулася додому, встигла побачити всередині свого чоловіка, який лежав без свідомості, однак їй довелося рятуватися втечею, бо її атакував власний пес.

Бригада медиків, що прибула на виклик, також не змогла підійти до чоловіка. Тоді на місце були викликані правоохоронці, звір кинувся і на них. Відлік йшов на секунди, адже всередині без необхідної допомоги помирала людина. Поліцейські на підставі ст. 46 Закону «Про Національну поліцію» використали зброю для знешкодження тварини, що становила небезпеку для людей.

У будинку правоохоронці побачили труп чоловіка та ще однієї собаки. Тварина була загризана, проте на тілі людини пошкоджень насильницького характеру не було. За попередніми висновками судмедексперта, 58-річний чоловік помер через серцевий напад.

Після ретельного огляду місця події поліцейські встановили, що алабай кинувся на другу собаку, між тваринами почалася бійка, в ході якої агресивний нападник загриз вівчарку на смерть. В цей час хазяїн намагався розняти вихованців, але серце не витримало. Поліцейські зробили все, аби врятувати чоловіка, однак на момент, коли їм вдалося увійти, він вже помер.

Даний факт був внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з приміткою «природна смерть».

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області