Стало відомо, скільки коштує "відкосити" від армії

Слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області завершено розслідування у кримінальному провадженні відносно службовця Кіровоградського обласного військового комісаріату, який за 750 доларів США обіцяв «відкупити» товариша від призову на строкову військову службу.

Як встановлено, провідний спеціаліст Кіровоградського обласного військового комісаріату, дізнавшись, що знайомому необхідно з'явитись до комісаріату для проходження контрольно-медичної комісії з метою встановлення придатності/непридатності останнього до військової служби, вирішив використати відповідну інформацію на свою користь. Так, за 750 доларів США неправомірної вигоди від пообіцяв вплинути на винесення висновку про його непридатність до військової служби.

Обвинувальний акт за ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) скеровано до суду для розгляду по суті.

За скоєне обвинуваченому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вказану особу було викрито на отриманні другої частини неправомірної вигоди 16 травня 2017 року слідчими прокуратури за оперативного супроводу СБУ.

Прес-служба прокуратури Кіровоградської області