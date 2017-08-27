18-річний мотоцикліст із пасажиркою загинули у ДТП на Львівщині

18-річний мотоцикліст із пасажиркою загинули у ДТП на Львівщині

00:00 27.08.2017
18-річний мотоцикліст із пасажиркою загинули у ДТП на Львівщині

Попередньо встановленощо хлопецькеруючи мотоциклом, на повороті не впорався з керуваннямз’їхав у кювет, де зіткнувся з металевою трубою.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на вулиці 
Богдана Хмельницького у селі ЛетняДрогобицького району. Як попередньо встановили правоохоронціводій мотоцикла «SPARK SP125R-21», 18-річний мешканець одного з сіл Дрогобицького району, 
повертаючиліворуч, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де зіткнувся з недіючою газовою металевою трубою.

Внаслідок отриманих травм мотоцикліст помер на місці подіїЙого пасажирка, 14-річна жителька Дрогобиччини, померла в кареті швидкої допомоги дорогою у лікарнюПравоохоронці встановлюють обставини ДТПвирішується 
питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами відділу комунікації поліції Львівської області

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