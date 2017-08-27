18-річний мотоцикліст із пасажиркою загинули у ДТП на Львівщині

Попередньо встановлено, що хлопець, керуючи мотоциклом, на повороті не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де зіткнувся з металевою трубою.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на вулиці

Богдана Хмельницького у селі Летня, Дрогобицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла «SPARK SP125R-21», 18-річний мешканець одного з сіл Дрогобицького району,

повертаючиліворуч, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де зіткнувся з недіючою газовою металевою трубою.

Внаслідок отриманих травм мотоцикліст помер на місці події. Його пасажирка, 14-річна жителька Дрогобиччини, померла в кареті швидкої допомоги дорогою у лікарню. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується

питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами відділу комунікації поліції Львівської області