За добу на Луганщині вилучено 5 одиниць вибухонебезпечних предметів

Протягом минулої доби, 26 серпня, піротехнічними розрахунками ДСНС України було перевірено 1,73 га місцевості у Новоайдарському, Сватівському, Попаснянському та Станично-Луганському районі.

Також розрахунками групи піротехнічних робіт Міжрегіонального центру швидкого реагування ОРС ЦЗ ДСНС України (м. Ромни Сумської області) було обстежено акваторію річки Сіверський Донець площею 0,3 га у Попаснянському районі Луганської області.

Загалом за минулу добу було виявлено та вилучено 5 одиниць вибухонебезпечних предметів: 2 артилерійських снаряда, 2 мінометні міни та 1 ручна граната.