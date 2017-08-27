У Харківській області від ураження електрострумом загинув 14-річний хлопчик

14-річний мешканець Харківського району разом з компанією перебував на металевих конструкціях залізничного мосту. Під час гри хлопець втратив рівновагу, схопився за електричний дріт та впав з триметрової висоти. До лікарні підлітка доставили в тяжкому непритомному стані з ураженнями. Незважаючи на зусилля лікарів, хлопчик помер в реанімації не приходячи до тями.

Факт події внесений до Журналу єдиного обліку правопорушень. Обставини встановлюються.

За матеріалами департаменту комунікації Національної поліції України