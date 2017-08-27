На Одещині затримано трьох осіб, які вчинили напад на журналіста інтернет-видання

Інцидент стався, коли чоловік повертався додому на своєму авто. На проїжджій частині він побачив засіб для зупинки транспорту, зупинився та вийшов з машини. В цей момент троє осіб в балаклавах та з битами напали на нього, нанісши тілесні ушкодження.

Завдяки злагодженим та професійним діям співробітників Овідіопольського ВП та працівників прокуратури Одеської області, особи трьох зловмисників встановлені. Це жителі м. Чорноморська. Їх доставлено до Овідіопольського відділу поліції та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться першочергові слідчі дії по встановленню замовника вказаного зухвалого злочину», - зазначив керівник обласної поліції Дмитро Головін.

Досудове розслідування триває.