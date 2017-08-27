У Миколаєві затримали трьох ймовірних грабіжників

Повідомлення про те, що на вулиці Металургів невідомі пограбували двох чоловіків, патрульні отримали вранці 26 серпня. На місці заявники розповіли: "Ми повертались з роботи, як раптом на нас напали троє невідомих та почали бити. Після цього зловмисники відібрали сумки, у яких були 120 американських доларів, 700 гривень, ключі від квартири, документи та телефони".

Встановивши прикмети нападників, інспектори почали відпрацьовувати прилеглу територію. Невдовзі вони помітили осіб, схожих за орієнтуванням. Ті, щойно побачили патрульних, кинулись навтьоки.