Смертельна мото-ДТП на Закарпатті – чоловік злетів у річку

Смертельна мото-ДТП на Закарпатті – чоловік злетів у річку

21:00 27.08.2017
Смертельна мото-ДТП на Закарпатті – чоловік злетів у річку

В селі Ільниця Іршавського району злетів у річку мотоцикл «ІЖ», внаслідок чого загинув 31-річний мотоцикліст, місцевий житель. Мотоцикліст був без захисного шолома. Поліція розпочала розслідування

26 серпня вночі в поліцію м.Іршави надійшло повідомлення про те, що в селі Ільниця сталася ДТП, внаслідок якої загинула людина. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Потерпілим виявився 31-річний житель Ільниці. Як встановили слідчі, чоловік їхав близько першої години ночі селом на своєму незареєстрованому мотоциклі марки «ІЖ». Захисного шолома не мав. Дорогою мотоцикліст не впорався з керуванням і з'їхав у річку Ільничка. Отримавши відкриту черепно-мозкову травму, молодий чоловік помер на місці пригоди.

Поліція розпочала за даним фактом кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Обставини трагічної автопригоди з’ясовують слідчі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області

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