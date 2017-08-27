На Миколаївщині під час пожежі був врятований хлопчик

Займання сталося на балконі трьохкімнатної квартири, розташованої на першому поверсі п`ятиповерхівки по вул. Кутвицького м. Вознесенськ.

По прибуттю на місце події рятувальникам 12 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області від сусідів стало відомо, що в помешканні може знаходиться шестирічний хлопчик. Відкривши двері за допомогою шансового інструменту, вогнеборці увійшли в квартиру та в одній із кімнат знайшли дитину. Хлопчик знаходився біля вікна із встановленою решіткою. Дитину негайно винесли із щільно задимленого приміщення та передали лікарям швидкої медичної допомоги, які зазначили, що життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.

Всього залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу підрозділу. Також на місці працював екіпаж поліції.

За матеріалами ГУ ДСНС України у Миколаївській області