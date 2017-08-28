У Луцьку патрульні врятували двом хлопчиків, яких зачинили в квартирі самих

У Луцьку патрульні врятували двом хлопчиків, яких зачинили в квартирі самих

06:30 28.08.2017
У Луцьку патрульні врятували двом хлопчиків, яких зачинили в квартирі самих

Поліцейським надійшов виклик про те, що в квартирі на 7 поверсі на підвіконні сидить дитина й плаче.

Екіпаж патрульних негайно прибув на місце події – проспект Соборності. Інспектори встановили у якій квартирі перебуває дитина і змогли поспілкуватися через замкнені двері. Як з'ясувалося, у помешканні було двоє хлопчиків, віком 4 та 5 років. Діти розповіли, що бабуся залишила їх у знайомої, але жінка кудись пішла. Вони в квартирі самі, двері відчинити не можуть та хочуть їсти.

Охоронці порядку заспокоювали дітей й одночасно викликали на місце рятувальників. Інспектори увійшли до помешкання й подбали про безпеку дітей та заспокоїли їх. Також зібрали всі необхідні матеріали, відібрали заяви та пояснення й передали їх у сектор ювенальної превенції.

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