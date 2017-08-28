На Чернігівщині у слідчому ізоляторі розслідують умисне вбивство в’язня

На Чернігівщині у слідчому ізоляторі розслідують умисне вбивство в’язня

07:00 28.08.2017
На Чернігівщині у слідчому ізоляторі розслідують умисне вбивство в’язня

Прокуратурою Чернігівської області невідкладно відреаговано на факт неналежного виконання обов’язків службовими особами Державної установи «Чернігівський слідчий ізолятор», що призвело до заподіяння тілесних ушкоджень в’язню, який невдовзі помер. Перевіркою, здійсненою прокурорами за фактом надзвичайної події, з’ясовано, що внаслідок незабезпечення належного нагляду та контролю за поведінкою ув’язнених в одній з дільниць установи стало можливим виникнення конфліктної ситуації між в’язнями та бійки.  Обставини смерті в’язня досліджуються у кримінальному провадженні, досудове розслідування в якому здійснюється слідчим підрозділом Національної поліції з попередньою кваліфікацією злочину, передбаченою ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Водночас з метою надання оцінки повноти виконання службових обов’язків персоналом установи прокурором ініційовано кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією злочину за ч. 2  ст. 367 КК України (службова недбалість). Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом прокуратури області. Хід слідства у вказаних кримінальних провадженнях контролюються керівництвом регіональної прокуратури.  

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.