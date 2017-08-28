На Чернігівщині у слідчому ізоляторі розслідують умисне вбивство в’язня

Прокуратурою Чернігівської області невідкладно відреаговано на факт неналежного виконання обов’язків службовими особами Державної установи «Чернігівський слідчий ізолятор», що призвело до заподіяння тілесних ушкоджень в’язню, який невдовзі помер. Перевіркою, здійсненою прокурорами за фактом надзвичайної події, з’ясовано, що внаслідок незабезпечення належного нагляду та контролю за поведінкою ув’язнених в одній з дільниць установи стало можливим виникнення конфліктної ситуації між в’язнями та бійки. Обставини смерті в’язня досліджуються у кримінальному провадженні, досудове розслідування в якому здійснюється слідчим підрозділом Національної поліції з попередньою кваліфікацією злочину, передбаченою ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Водночас з метою надання оцінки повноти виконання службових обов’язків персоналом установи прокурором ініційовано кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією злочину за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом прокуратури області. Хід слідства у вказаних кримінальних провадженнях контролюються керівництвом регіональної прокуратури.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області