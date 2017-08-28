На Волині чоловік через необережність із карабіна застрелив свого сусіда

Старовижівський відділ Ковельської місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про вбивство через необережність, вчинене 35-річним мешканцем смт. Люблинець Ковельського району.

Чоловік, перебуваючи на полі неподалік села Рудня Старовижівського району, грубо порушив встановлені правила полювання і заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю та в заборонений час здійснив один постріл із зареєстрованого мисливського карабіна «Вепр 308» калібру 7,62 в напрямку ймовірного знаходження дичини і влучив у 45-річного громадянина, який знаходився на власній земельній ділянці. Унаслідок отриманого поранення потерпілий помер на місці події. Нині ж горе-мисливцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 119 КК України та обрано щодо нього запобіжний захід у виді домашнього арешту.

За такий злочин передбачено покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.