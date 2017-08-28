На Волині чоловік через необережність із карабіна застрелив свого сусіда
На Волині чоловік через необережність із карабіна застрелив свого сусіда
Старовижівський відділ Ковельської місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про вбивство через необережність, вчинене 35-річним мешканцем смт. Люблинець Ковельського району.
Чоловік, перебуваючи на полі неподалік села Рудня Старовижівського району, грубо порушив встановлені правила полювання і заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю та в заборонений час здійснив один постріл із зареєстрованого мисливського карабіна «Вепр 308» калібру 7,62 в напрямку ймовірного знаходження дичини і влучив у 45-річного громадянина, який знаходився на власній земельній ділянці. Унаслідок отриманого поранення потерпілий помер на місці події. Нині ж горе-мисливцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 119 КК України та обрано щодо нього запобіжний захід у виді домашнього арешту.
За такий злочин передбачено покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.