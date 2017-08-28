У Києві водій збив чоловіка прямо на пішохідному переході

Аварія трапилась у Печерському районі Києва: автомобіль «Бентлі» на пішохідному переході збив чоловіка. Потерпілого із травмами тіла «швидка» доставили в лікарню.

Встановлено, що на момент аварії в салоні іномарки разом із водієм, 1994 року народження, перебував його товариш. Також відомо, що авто не належить водієві, а було взяте в оренду.

Під час спілкування з правоохоронцями водій пройшов тест на визначення стану сп’яніння і пройшов дослідження в лікарні: результати показали, що чоловік тверезий. Разом із тим, у нього взяли аналізи для встановлення наявності наркотичного сп’яніння.

За попередньою інформацією лікарів, у потерпілого - закрита черепно-мозкова травма, переломи передпліччя та гомілки. Тож слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Водій співпрацює зі слідством, його закордонний паспорт долучено до матеріалів кримінального провадження. Автомобіль вилучили і доставили на арешт майданчик.

Неподалік від місця події виявили камери відео нагляду, записи з яких будуть вилучені у встановленому законодавством порядку. Для з’ясування обставин і механізму автопригоди будуть проведені експертизи, зокрема технічного стану машини, автотехнічна та фототехнічна.

За матеріалами відділу комунікації поліції Києва