В Івано-Франківську гуляння компаній закінчилося стріляниною

За попередньою інформацією у одному із відпочинкових закладів Івано-Франківська між компаніями молодих осіб виник конфлікт із застосуванням зброї. Внаслідок чого був травмований місцевий мешканець. Хлопця із вогнепальним пораненням доставлено до лікарні.

Правоохоронці встановили транспортні засоби та осіб, можливо причетних до інциденту. Дії зловмисників попередньо кваліфікуються як хуліганство.

Розпочато кримінальне провадження. З’ясовуються усі деталі події.

За матеріалами відділу комунікації поліції в Івано-Франківській області