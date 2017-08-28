У Києві зловмисник посеред парку підстрелив трьох людей

До чергової частини Подільського управління поліції ввечері надійшло повідомлення, що по вулиці Кирилівській в парку чути постріли. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Оперативники виявили трьох громадян, усі - місцеві жителі, які повідомили, що у них виник конфлікт із трьома невідомими, один з яких дістав пістолет та почав стріляти. За попереднім висновком лікаря, 35-річний потерпілий отримав поранення в спину, 31-річний - поранення в ногу, а 40-річний - проникаюче поранення живота та був госпіталізований до лікарні. Від написання офіційних заяв відмовилися.

Під час огляду місця події виявлено та вилучено три гільзи для відстрілу гумових куль. Зловмисники з місця події втекли.

За матеріалами відділу комунікації поліції Києва