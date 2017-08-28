Господар замовив вбивство власної собаки - його справа вже у суді

Як розповів заступник керівника місцевої прокуратури Владислав Грюк, у липні поточного року один із мешканців Новобаварського району Харкова найняв місцевого п'яничку для вбивства своєї собаки та навіть видав знаряддя злочину - молоток. У якості винагороди пообіцяв пляшку горілки.

Виконавець тримав вівчарку за ошийник та бив по голові молотком. Одна з сусідок почула скавчання тварини. Жінка вийшла на вулицю та стала свідком жахливого вбивства. Вона викликала зоозахисників та поліцію.

"Врятувати вівчарку не вдалося. За висновками експертного дослідження смерть собаки настала в результаті черепно-мозкової травми, яка була нанесена тупим твердим предметом у ділянці голови та шиї, а нанесені рани спричинили тяжкі страждання тварині перед смертю", - розповів

В. Грюк.

Господар собаки так і не зміг зрозуміло сформулювати причину, через яку вирішив позбавитися тварини та ще й у такий жахливий спосіб. 40-річному харків'янину, який замовив вбивство власної собаки, інкримінується підбурювання та пособництво в знущанні над твариною (ч.ч. 4,5 ст. 27, ч. 1 ст. 299 КК України). 51-річному, виконавцю - знущання над твариною (ч. 1 ст. 299 КК України).

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області