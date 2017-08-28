На Вінниччині водій на смерть збив велосипедиста і втік з місця ДТП

На Вінниччині водій на смерть збив велосипедиста і втік з місця ДТП

15:30 28.08.2017
На Вінниччині водій на смерть збив велосипедиста і втік з місця ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 22 години в селі Корделівка Калинівського району.

Попередньо встановлено, що рухаючись по автодорозі "Житомир - Могилів-Подільський", водій автомобіля «Опель» допустив наїзд на 39-річного велосипедиста, який рухався у попутному напрямку.

За кілька кілометрів від місця автопригоди водій-втікач був затриманий працівниками групи реагування патрульної поліції. Поліцейські помітили автомобіль з пошкодженнями характерними для ДТП та зупинили його. За кермом легковика перебував 20-річний житель Калинівського району з ознаками алкогольного сп’яніння. У водія відібрані зразки крові для встановлення ступені сп’яніння.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту, які спричинили смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 8-х років.

Слідчі встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами відділу комунікації поліції Вінницької області

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