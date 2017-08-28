Хмельні подвиги на Вінниччині: після випитого чоловік пограбував АЗС

28 серпня до Гайсинського відділення поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на місцеву автозавправну станцію. Невідомий чоловік увірвався у приміщення, де перебував працівник АЗС та, погрожуючи йому предметом, схожим на пістолет, вдарив по потилиці, забрав його мобільний телефон, близько 1000 гривень виручки та втік.

Як розповів керівник поліції Вінниччини Юрій Педос, оперативники припустили, що зловмисник міг пересуватись на автомобілі «Део Нексія», який за декілька хвилин до нападу заїжджав на заправку. Відпрацювавши записи камер відеоспостереження, було встановлено напрямок руху автівки та її прикмети. Поліцейськими були перекриті всі можливі шляхи відступу злочинця та піднято по тривозі особовий склад підрозділу. Протягом години нападник був затриманий на об’їзній дорозі Гайсина. 30-річний чоловік родом з Житомирської області та раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Як з’ясувалось, він разом з трьома товаришами на автомобілі їхав відпочивати. Дорогою чоловіки вживали спиртне та близько 5 ранку зупинились заправитись. Від’їхавши від заправки, він попросив водія зупинитись та пішов «повертати гроші». У всьому, що сталось затриманий винить алкоголь.

Поліцейські вилучили у зловмисника пістолет та телефон потерпілого, який він встиг викинути. Зараз вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За фактом вчинення розбійного нападу відкрито кримінальне провадження відповідно до ч.3 ст.187 КК України. За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна. Триває розслідування.

За матеріалами відділу комунікації поліції Вінницької області