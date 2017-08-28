У Новограді-Волинському хлопець збив 15-річну дівчину

Фатальна ДТП сталася уночі 27 серпня у райцентрі. Усі обставини та причини з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження.

Попередньо встановлено, що близько о пів на першу ночі по вул. Житомирській у м. Новограді-Волинському водій автомобіля «Daewoo Lanos», 18-річний житель райцентру, здійснив наїзд на пішохода, 15-річну звягельчанку, яка перетинала проїзну частину вулиці поза межами пішохідного переходу.

Унаслідок ДТП дівчина отримала травми, які виявилися несумісними з життям. Пішохід загинула на місці пригоди.

Подію кваліфіковано за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожньогоруху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Усі обставини та причини фатальної ДТП з’ясовуються у рамках розпочатого досудового розслідування.

Водночас поліцейські закликають батьків, які виховують неповнолітніх дітей, бути уважними до своїх чад. За кілька днів розпочнеться новий навчальний рік, тож переважна більшість школярів повернулися додому з місць літнього відпочинку. Не забувайте контролювати, де знаходиться і чим займається ваша дитина у той чи інший час доби. Ваша увага і постійний зв'язок із дітьми допоможуть їм уникнути багатьох неприємностей і бід.

За матеріалами відділу комунікації поліції Житомирської області