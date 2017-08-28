Чоловік постачав наркотики в Івано-Франківськ поштою

Працівники Управління протидії наркозлочинності ГУНП в області спільно із оперативниками Департаменту наркозлочинності

викрили 31-річного раніше судимого за крадіжки франківчанина,

який за допомогою поштових відправлень налагодив канал надходження

наркотичних речовин до м. Івано-Франківська.

Після чергового отримання такої посилки збувач наркотичних засобів був затриманий оперативниками. У результаті огляду отриманого ним

поштового відправлення, було виявлено та вилучено пакет

із вмістом порошкоподібної речовини, вагою близько 120 грам,

схожого на наркотичний засіб, так званий "PVP (психотропну речовину

амфетамін), із вмістом порошкоподібної речовини

загальною вагою близько 350 г.

Поліція провела огляд помешкання, яке винаймав чоловік. В результаті чого правоохоронці вилучили 10 предметів, схожих на патрони калібром 9мм, предмет схожий на пістолет марки "ПГШ-790" з ознаками переобладнання з трьома патронами та один предмет схожий на великокаліберний патрон (близько 15 мм). Все вилучене направлено для проведення експертиз.

За цими фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

За матеріалами відділу комунікації ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області