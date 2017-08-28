На Херсонщині представники двох фірм побилися через врожай сої

Між представниками двох фірм стався конфлікт з приводу збору врожаю сої. В ході бійки троє громадян отримали тілесні ушкодження. Поліція з’ясовує всі обставини конфлікту.

В чергову частину Чаплинського відділення поліції зателефонував 34-річний мешканець одного з населених пунктів. Чоловік, який є депутатом районної ради, повідомив, що на полі поблизу с. Надеждівка він отримав тілесні ушкодження від невідомих, які косять належний йому врожай сої. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили, що на полі перебувають дві групи громадян, які представляють інтереси двох аграрних господарств, між якими на теперішній час в судовому порядку вирішується питання щодо права користування даною земельною ділянкою. Вранці під охороною близько 50 чоловік на поле заїхали 2 комбайни однієї з фірм і почали збирати врожай сої. На поле одразу приїхали заявник разом із односельцями, які представляють інтереси фірми-конкурента. Між групами виник конфлікт, який переріс у бійку. В результаті заявник та двоє його знайомих отримали тілесні ушкодження.

Поліцейські наказали зупинити процес збору врожаю. Однак громадяни на вимогу поліцейських не відреагували.

Як повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУНП в Херсонській області Микола Цап, для охорони публічного порядку та безпеки громадян на місце події терміново був направлений майже увесь особовий склад Чаплинського відділення поліції, бійці роти поліції особливо призначення та підрозділу «КОРД» обласного главку поліції. На теперішній час процес збору врожаю призупинений. Громадянам рекомендовано звернутись до суду щодо встановлення права власності врожаю. Одна з вантажівок із скошеною соєю заарештована і перебуває на території Чаплинського відділення поліції. Відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 122 «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження», ч. 3 ст. 296 «Хуліганство» та ч. 2 ст. 342 «Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, …» Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.

За матеріалами відділу комунікації поліції Херсонської області