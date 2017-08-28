Чоловік здавав в оренду неіснуючий котедж в Чернівцях

Працівники відділу протидії кіберзлочинам(ВПК) в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України затримали 37-річного мешканця міста Чернівці, який розробив схему незаконного збагачення та за допомогою обману ошукав близько 30 громадян.

Схема працювала наступним чином: чоловік розміщував у мережі Інтернет оголошення про здачу в оренду котеджів для святкування новорічних свят. Для їх бронювання громадяни мали перерахувати на банківську картку 2,5 тисячі гривень. Коли орендарі приїжджали за вказаною шахраєм адресою, будинку який «орендували» вони так і не знаходили. Таким чином зловмисник ошукав громадян на суму близько 200 тисяч гривень.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України. Оперативники, у межах розпочатого кримінального провадження протягом семи місяців документували злочинну діяльність шахрая та виявили, що окрім шахрайства, чоловік займається ще й збутом наркотичних речовин.

Тож працівники чернівецької кіберполіції, спільно із співробітниками управління протидії наркозлочинності ГУНП в Чернівецькій області, задокументували декілька фактів збуту наркотичних речовин. Зловмисника затримали в момент його спроби реалізувати чергову партію наркотиків.

За даним фактом слідчі розпочали ще одне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України. На даний час затриманому оголошено про підозру у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 307 КК України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

За матеріалами відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області