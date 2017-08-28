На Харківщині чоловік з інвалідністю розбещував неповнолітніх

На Харківщині чоловік з інвалідністю розбещував неповнолітніх

19:00 28.08.2017
На Харківщині чоловік з інвалідністю розбещував неповнолітніх

Поліцейські встановили, що 42-річний чоловік, інвалід дитинства, здійснював протиправні дії протягом тривалого часу.

27 серпня до Липецького відділу поліції з відповідною заявою звернулися 37 та 34-річні мешканки одного з селищ району - матері 10 та 11-річного хлопчиків. Під час перевірки правоохоронці встановили, що 42-річний місцевий мешканець з 2012 року, пригощаючи солодощами або обіцяючи гроші, запрошував хлопчиків до себе додому та розбещував. Зловмисник затриманий.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніхКримінального кодексу 
УкраїниСанкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

За матеріалами відділу комунікації поліції Харківської області

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