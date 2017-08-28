На Хмельниччині піротехніки знайшли та знищили снаряд Другої світової війни
На Хмельниччині піротехніки знайшли та знищили снаряд Другої світової війни
На Хмельниччині піротехніки знайшли та знищили снаряд Другої світової війни
Піротехніки Аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Хмельницькій області знищили на спецполігоні артилерійський снаряд 152 мм часів Другої світової війни. Напередодні громадяни виявили боєприпас у с. Лісові Гринівці Хмельницького району під час проведення земляних робіт.
За матеріалами ГУ ДСНС України у Хмельницькій області