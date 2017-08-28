На Хмельниччині піротехніки знайшли та знищили снаряд Другої світової війни

Піротехніки Аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Хмельницькій області знищили на спецполігоні артилерійський снаряд 152 мм часів Другої світової війни. Напередодні громадяни виявили боєприпас у с. Лісові Гринівці Хмельницького району під час проведення земляних робіт.

За матеріалами ГУ ДСНС України у Хмельницькій області