Ревнощі до смерті закінчилися загибеллю потерпілої і 8 роками в'язниці для "Отелло"

Первомайською місцевою прокуратурою в суді доведено провину 33-річного жителя м. Первомайськ в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження своїй співмешканці, що спричинило летальні наслідки.

Трагедія сталася у травні 2017 року у м. Первомайськ. Все розпочалось із спільного розпивання співмешканцями спиртних напоїв. Перебуваючи вдома, між жінкою та її співмешканцем розпочалась перепалка на ході ревнощів, яка в подальшому переросла у бійку з трагічним завершенням. Чоловік почав наносити кулаками удари жінці в область голови, від яких вона через деякий час померла.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 КК України, тобто нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Незважаючи на те, що підозрюваний свою вину не визнавав, завдяки чіткій позиції державного обвинувача та достатній доказовій базі провину зловмисника доведено у повному обсязі.

Первомайським міськрайонним судом підтримано принципову позицію місцевої прокуратури – чоловіка визнано винним у скоєнні злочину та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років.

За інформацією Первомайської місцевої прокуратури