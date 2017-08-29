Здійснюючи розбійні напади на фінансові установи громадянин позбувся майна і свободи.

Правоохоронці затримали уродженця Херсону. Чоловік, погрожуючи пістолетом та гранатою, вкрав з приміщення банків понад 55 тисяч гривень.

Інциденти трапилися у 2015 році в Оболонському районі столиці: протягом шести місяців зловмисник скоїв два розбійні напади на фінансові установи на вулиці Автозаводській.

Чоловік діяв за такою схемою: демонструючи гранату та пістолет, він погрожував застосуванням зброї, вимагав у працівників фінансових установ зібрати всі гроші та покласти в поліетиленовий пакет. Загалом розбійник вкрав понад 55 тисяч гривень.

Завдяки проведенню оперативно-розшукових заходів зловмисника затримали. У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, однак пояснити свої дії відмовився.

Вироком Оболонського районного суду міста Києва зловмисника за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, засуджено до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Відділ комунікації поліції Києва