Слідство відпрацьовує кілька версій вибуху на вулиці Грушевського

Слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вибуху, що стався 24 серпня на вул. Грушевського у Києві, внаслідок якого постраждало троє людей.

За фактом злочину внесено відомості до ЄРДР за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство небезпечним для життя багатьох осіб способом).

В рамках провадження оперативними підрозділами встановлюються свідки та очевидці події, досліджуються записи з камер відеоспостереження, що розташовані на прилеглій до місця злочину території. До розслідування також залучені співробітники Служби безпеки України.

Також повідомляємо, що органом досудового розслідування на даний час відпрацьовується кілька версій скоєння злочину, серед яких замах на життя військовослужбовця через професійну діяльність, а також вчинення злочину з хуліганських мотивів.

Досудове слідство триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури міста Києва