На Хмельниччині затримали неповнолітнього гвалтівника

На Хмельниччині затримали неповнолітнього гвалтівника

07:00 29.08.2017
На Хмельниччині затримали неповнолітнього гвалтівника

У райцентрі Красилів 16-річний ліцеїст неприроднім способом згвалтував 14-річного школяра. Юнак, погрожуючи застосуванням сили, завів свою жертву у чагарники та примусив вступити у статевий контакт. Із заявою до поліції звернувся батько потерпілого. 
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 статті 153 Кримінального кодексу України - насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо неповнолітнього. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Підозрюваний у вчиненні кримінального правопорушення затриманий у порядку статті 208 КПК України. До речі, затриманий юнак виступає у якості підозрюваного у ще двох кримінальних провадженнях, відкритих за фактом крадіжки та незаконного зберігання наркотичних речовин.

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