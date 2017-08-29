На Хмельниччині затримали неповнолітнього гвалтівника

У райцентрі Красилів 16-річний ліцеїст неприроднім способом згвалтував 14-річного школяра. Юнак, погрожуючи застосуванням сили, завів свою жертву у чагарники та примусив вступити у статевий контакт. Із заявою до поліції звернувся батько потерпілого.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 статті 153 Кримінального кодексу України - насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо неповнолітнього. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Підозрюваний у вчиненні кримінального правопорушення затриманий у порядку статті 208 КПК України. До речі, затриманий юнак виступає у якості підозрюваного у ще двох кримінальних провадженнях, відкритих за фактом крадіжки та незаконного зберігання наркотичних речовин.