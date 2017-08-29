У Хмельницькому патрульні провели спільне патрулювання з атовцями

Патрульні та учасники АТО провели перше спільне патрулювання нічного міста, символічно, співпраця стартувала в День Незалежності України. Піший патруль, у складі одного учасника АТО від патрульних та одного від громадської організації, слідкував за правопорядком у центральній частині міста. Основним завданням цього пішого патруля була профілактика вчинення правопорушень учасниками АТО, крім цього реагували і на інших правопорушників, яких було не мало.

В святковий день досить багато громадян зловживали алкоголем і в стані сп'яніння здійснювали різні адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство, порушення режиму тиші, тощо.

За святкову ніч спільний екіпаж атовців виявив більше 50 фактів розпивання алкоголю в заборонених місцях, майже у всіх випадках обходилось профілактичною бесідою —громадяни припиняли правопорушення після першого зауваження поліцейського. Фактів порушення законодавства атовцями під час профілактичного відпрацювання виявлено не було.

В загальному святкування Дня Незалежності в Хмельницькому відбулось без суттєвих правопорушень та надзвичайних подій. Більшість зафіксованих порушення це — розпивання алкоголю в заборонених місцях.

Наступне свято, де атовці та патрульні спільно патрулюватимуть Хмельницький — День міста.