У Славуті поліція розслідує вбивство через необережність

У Славутській лікарні, не виходячи з коми, помер 31-річний місцевий мешканець, учасник АТО. Причиною смерті стала черепно-мозкова травма, яку чоловік отримав в результаті падіння з висоти власного зросту під час з‘ясування стосунків з одним із відвідувачів розважального закладу, де він відпочивав.

Загиблий був військовослужбовцем і перебував у відпустці, а за кілька днів уже мав повернутися на службу у зону АТО.

Трагедія сталася о другій ночі 25 серпня поруч з місцевим кафе, у якому потерпілий відпочивав разом із дружиною. Між ним та ще одним відвідувачем закладу виник конфлікт, і чоловіки вийшли на вулицю для з‘ясування стосунків.

За попередньою інформацією, у ході сварки опонент штовхнув загиблого і останній впав, вдарившись головою об бруківку. Потерпілий одразу втратив свідомість. Його каретою швидкої допомоги доставили у реанімаційне відділення районної лікарні, де він через півтори доби помер.

Наразі за фактом смерті відкрите кримінальне провадження. Попередня кваліфікація за ознаками ч.1 статті 119 Кримінального кодексу України – вбивство через необережність. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

За матеріалами сектора комунікації поліції Хмельницької області