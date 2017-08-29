На Вінниччині через будівництво кладовища зав'язалася бійка

На Вінниччині через будівництво кладовища зав'язалася бійка

15:30 29.08.2017
На Вінниччині через будівництво кладовища зав'язалася бійка

Сьогодні, 29 серпня , до поліції почали надходити повідомлення про побиття жителів мікрорайону Сабарів, які протестують проти будівництва кладовища.

Попередньо встановлено, що між протестуючими та забудовником виникла суперечка, яка згодом переросла у бійку.

Серед постраждалих місцеві жителі, працівники поліції та журналіст.

На місце події працюють три слідчо-оперативних групи поліції, які документують події, опитують потерпілих та свідків.

Працівники поліції забезпечують публічну безпеку на місці події.

За матеріалами відділу комунікації поліції Вінницької області

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