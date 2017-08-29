На Вінниччині через будівництво кладовища зав'язалася бійка
На Вінниччині через будівництво кладовища зав'язалася бійка
Сьогодні, 29 серпня , до поліції почали надходити повідомлення про побиття жителів мікрорайону Сабарів, які протестують проти будівництва кладовища.
Попередньо встановлено, що між протестуючими та забудовником виникла суперечка, яка згодом переросла у бійку.
Серед постраждалих місцеві жителі, працівники поліції та журналіст.
На місце події працюють три слідчо-оперативних групи поліції, які документують події, опитують потерпілих та свідків.
Працівники поліції забезпечують публічну безпеку на місці події.
За матеріалами відділу комунікації поліції Вінницької області