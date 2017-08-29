У Білій Церкві патрульні збили 7-річного хлопчика

У м. Біла Церква 7-річний хлопчик потрапив під колеса службового автомобіля групи реагування патрульної поліції.

Патрульні їхали на виклик із ввімкненими приблисковими маячками. Дитина зненацька виїхала на велосипеді на проїзжу частину з-за автобуса, який рухався назустріч поліцейському авто.

Патрульний, який знаходився за кермом, зробив все, аби уникнути наїзду -

вивернув кермо і в'їхав в електронну опору. На жаль, аварії не вдалося уникнути.

Поліцейські одразу ж викликали швидку медичну допомогу. Дитину з тяжкими

тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Наразі за його життя борються лікарі.

На даний час проводиться комплекс слідчих дій. Вилучено відеозапис із відеореєстратора службового авто. Для об'єктивного розслідування даної ДТП долучились працівники прокуратури Київщини. Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами відділу комунікації поліції Київської області