Внаслідок вибуху на Дніпропетровщині постраждало четверо дітей

Внаслідок вибуху на Дніпропетровщині постраждало четверо дітей

16:30 29.08.2017
Внаслідок вибуху на Дніпропетровщині постраждало четверо дітей

За попередньою інформацією, діти віком від 7 до 10 років бавилися на подвір’ї. За свідченням очевидців стався вибух, внаслідок якого всі четверо отримали осколкові поранення.

Двоє дітей у тяжкому стані були доставлені до лікарні: одна дитина - з осколковими пораненнями живота, інша - з ампутацією кінцівки. Іншим також надається медична допомога.

Наразі поліція встановлює обставини вибуху та походження боєприпасу. На місці працюють слідчі, вибухотехніки та поліцейські ювенальної превенції.

За матеріалами відділу комунікації поліції Дніпропетровської області

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