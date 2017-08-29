У Києві звичайна суперечка мало не коштувала чоловіку життя

Подія трапилася на Осокорках у Дарницькому району столиці. Працівники поліції затримали зловмисника. Потерпілого госпіталізували.

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення, що біля приватного будинку у крові лежить чоловік. На місце події прибули патрульні наряди, слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та «швидка». Потерпілого, 50-річного місцевого мешканця, відразу госпіталізували.

Правоохоронці з’ясували: під час розпиття спиртних напоїв між сусідами виник конфлікт. Розлючений чоловік схопив сокиру і вдарив сусіда по голові. Покинувши свою жертву, з місця події зловмисник втік.

Працівники поліції затримали його на подвір’ї, це - 49-річний раніше судимий киянин. Свою провину він повністю визнав.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції столиці відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами відділу комунікації поліції Києва