На Житомирщині поліцейські зупинили вантажівку з краденим дубом

Неподалік одного із сіл поліцейські зупинили вантажівку без номерних знаків

і з деревиною. Водій утік з місця події. У рамках розпочатого

кримінального провадження поліція проводить відповідні перевірки.

Близько 1 години ночі неподалік с. Жабче поліцейські помітили автомобіль «Урал» з маніпулятором на кузові, який рухався без номерних знаків і перевозив деревину. Керманич зупинив вантажівку на вимогу правоохоронців, однак одразу ж з місця події утік.

Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили 23-метрових колод дубу. Транспортний засіб разом із деревиною було вилучено до Коростенського відділу поліції.

Уже наступного дня було встановлено, що «Урал» належить 30-річному жителю Коростенського району. Нині тривають заходи

щодо встановлення місцезнаходження чоловіка.

Подію було попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.185 (Крадіжка)

Кримінального кодексу України. Тривають подальші перевірки.

За матеріалами відділу комунікації поліції Житомирської області