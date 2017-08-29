Через гроші внук на Донеччині розіграв перед бабусею власне побиття

Поліцейські затримали групу вимагачів, які розіграли виставу перед 87-річною жінкою: двоє у ролі колекторів вибивали у третього «борг». Ідейним натхненником "сценарію" виявився 32-річний онук потерпілої. Він же зіграв головну роль. Аби дістати гроші на випивку, зловмисник ледь не довів свою бабусю до смерті.

У Кальміуське відділення поліції звернулася із заявою 87-річна мешканка району. Двоє невідомих вдерлися в її будинок і привели з собою її 32-річного онука. Його били у неї на очах і вимагали 3 тисячі гривень, щоб «викупити його борг». Від пережитого стресу старенька втратила свідомість. Коли прийшла до тями, виявила пропажу 5500 гривень та мобільного телефону.

Працюючи над розкриттям зухвалого злочину, оперативники ретельно оглянули місце скоєння злочину, опитали жінку, по секундах встановили картину того, що відбулося та зрозуміли, що «напад» - не справжній. Поліцейські вийшли на всіх трьох підозрюваних.

Як виявилося, троє друзів, вживши спиртне, вирішили продовжити вечір, але бракувало коштів. Тоді один з них запропонував піти до його бабусі і під виглядом того, що він програвся, попросити у неї гроші. Здогадуючись, що вона відмовить, запропонував інсценувати його побиття.

«Напад» ретельно спланували – двоє зловмисників проникли через двері, а третій проліз у вікно. Коли на очах бабусі один бив онука, інший оглядав житло у пошуках поживи. Знайшовши мобільний телефон і гроші, потайки забрав їх. Спільникам повідомив, що нічого не знайшов, та розпорядився викраденим самостійно.

Двоє поплічників - непрацюючі жителі Маріуполя, обом 35 років. Сам організатор - працівник одного з підприємств міста. З його слів, в усьому винний алкоголь.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 189 Кримінального Кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Покарання, передбачене санкцією статті, - до 7 років позбавлення волі.

За матеріалами відділу комунікації поліції у Донецькій області