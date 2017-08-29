У Краматорську розбійник ледь не скалічив підлітка під час нападу

Розбійник супроводжував жертву до безлюдного місця, а далі збив з ніг та забрав мобільний і колонку. Один із зовнішніх нарядів поліції за наданими прикметами затримав нападника. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Ввечері до поліції надійшов дзвінок від схвильованої краматорчанки, яка повідомила, що її 16-рінчий син тільки що став жертвою нападника – чоловік побачив підлітка у пров.Інтернату, дочекався, поки хлопець залишиться один, наздогнав його та напав, вдаривши декілька разів по голові. Коли підліток впав, чоловік забрав портативну колонку, що випала у нього з рук, та, прощупавши кишені, знайшов мобільний телефон.

На щастя, хлопцю після нападу вдалося швидко оговтатися і дістатися матері, яка відразу повідомила про розбійний напад на лінію «102». Орієнтування з прикметами нападника миттєво були повідомлені усім зовнішнім нарядам поліцейських. Один із них під час патрулювання у центрі міста помітив чоловіка, схожого за прикметами на злочинця. Побачивши поліцейських, чоловік викинув сумку, в якій знаходились речові докази, та спробував втекти. Шляхи відходу були миттєво перекриті, зловмисника затримано.

Наразі його заарештовано. Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Речові докази вилучені та після проведення необхідних слідчих дій будуть повернуті власникові. Хлопець зараз проходить лікування, але його життю нічого не загрожує.

За матеріалами відділу комунікації поліції у Донецькій області