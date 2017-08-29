На Закарпатті водій мікроавтобуса збив двох жінок з дитиною

У селі Грушево Тячівського району мікроавтобус «Opel Vivaro», за кермом якого перебувала жінка, збив мопед, на якому їхали дві молоді жінки з маленькою дитиною. Винуватця аварії розшукали працівники поліції. За даним фактом розпочато розслідування

Ввечері в поліцію Тячівського району надійшло повідомлення про те, що в селі Грушево автомобіль зіткнувся з моторолером, а водій втік з місця події. На місце пригоди прибули правоохоронці.

Працівники поліції встановили, що винуватцем аварії стала жителька села Середнє Водяне Рахівського району. Керуючи автомобілем марки "Opel Vivaro", розпочавши рух з узбіччя в с. Грушово в напрямку смт. Тересва, жінка за кермом допустила зіткнення з мопедом, який рухався зі сторони Солотвина і саме здійснював поворот. На ньому їхали дві молоді жінки з малою дитиною.

Внаслідок зіткнення з автомобілем травмувалася 23-річна жінка за кермом мопеда, її 5-річна донька та пасажирка віком 25 років. Усі потерпілі – жительки Грушева.

Поліція розпочала за даним фактом розслідування. У діях водія мікроавтобуса вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Автомобіль поміщено на спецмайданчикполіції Тячева. Обставини автопригоди з’ясовують слідчі.

За матеріалами відділу комунікації поліції Закарпатської області