Працівники поліції Харківщини розслідують факт розбещення неповнолітніх

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зловмисникові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Поліцейські встановили, що 42-річний чоловік, інвалід дитинства, здійснював протиправні дії протягом тривалого часу.

27 серпня до Липецького відділу поліції з відповідною заявою звернулися 37 та 34-річні мешканки одного з селищ району - матері 10 та 11-річного хлопчиків.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що 42-річний місцевий мешканець з 2012 року, пригощаючи солодощами або обіцяючи гроші, запрошував хлопчиків до себе додому та розбещував. Зловмисникзатриманий.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкціястатті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації

поліції Івано-Франківської області