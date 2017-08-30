В Уманського безхатька вилучили боєприпаси та наркотик

В Уманського безхатька вилучили боєприпаси та наркотик

08:30 30.08.2017
В Уманського безхатька вилучили боєприпаси та наркотик

В ході профілактичного відпрацювання Умані, на одній із вулиць працівники карного розшуку помітили чоловіка, який поводився підозріло. Він був зупинений поліцейськими. В ході поверхневого огляду у нього було виявлено поліетиленовий пакет в якому знаходилось 20 патронів калібру 7.62 мм., кастет та близько 1 граму амфетаміну. В ході бесіди 27-річний місцевий мешканець розповів що веде бродяжницький спосіб життя. Збирав на території колишньої військової частини металобрухт і виявив поліетиленовий пакет з патронами, кастетом та пакетиком з порошкоподібною речовиною білого кольору. Все виявлене вилучено та направлено на експертизу.

Відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.

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