Правоохоронці встановлюють осіб причетних до осквернення могильного комплексу цадика Нахмана в місті Умань

Правоохоронці встановлюють осіб причетних до осквернення могильного комплексу цадика Нахмана в місті Умань

09:30 30.08.2017
Правоохоронці встановлюють осіб причетних до осквернення могильного комплексу цадика Нахмана в місті Умань

Як відомо в грудні 2016 року в нічний час двоє невідомих чоловіків в масках на обличчі, забігли в приміщення могильного комплексу цадика Нахмана в м. Умань облили приміщення фарбою червоного кольору та залишили заморожену голову свині. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 161(Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

За матеріалами сектора комунікації поліції Черкаської області

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