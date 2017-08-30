У Києві ліквідовано пожежу в санітарній кімнаті інституту

Як з’ясувалося, пожежа виникла на 6 поверсі 9-поверхової будівлі «Національного інституту раку» в санітарній кімнаті, по вул. Ломоносова, 33/43. Внаслідок пожежі пошкоджено меблі, медичний інвентар, електросвітильник, закопчені стіни та стеля. На щастя, ніхто не постраждав. Причини виникнення займання будуть з’ясовані правоохоронними органами.

За матеріалами ГУ ДСНС України у м. Києві