У Києві ліквідовано пожежу в санітарній кімнаті інституту

У Києві ліквідовано пожежу в санітарній кімнаті інституту

10:35 30.08.2017
У Києві ліквідовано пожежу в санітарній кімнаті інституту

Як з’ясувалося, пожежа виникла на 6 поверсі 9-поверхової будівлі «Національного інституту раку» в санітарній кімнаті, по вул. Ломоносова, 33/43. Внаслідок пожежі пошкоджено меблі, медичний інвентар, електросвітильник, закопчені стіни та стеля. На щастя, ніхто не постраждав. Причини виникнення займання будуть з’ясовані правоохоронними органами.

За матеріалами ГУ ДСНС України у м. Києві

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