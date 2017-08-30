У Тернополі порушнику ПДР загрожує понад 40 тисяч штрафу

У Тернополі порушнику ПДР загрожує понад 40 тисяч штрафу

11:30 30.08.2017
У Тернополі порушнику ПДР загрожує понад 40 тисяч штрафу

Інспектори патрульної поліції звернули увагу на автомобіль Nissan Juke, що проїхав на заборонний сигнал світлофора. Поліцейські зупинили транспортний засіб. Під час спілкування у водія виявлено ознаки наркотичного сп'яніння. Правоохоронці запропонували громадянину пройти освідування у медичному закладі, однак він відмовився. Вдався до лайки та погроз, не виконував законних вимог поліцейських.

На порушника винесли адмінпостанову за ч. 3 ст. 126 КУпАП (Керування особою, яка позбавлена такого права) КУпАП та склали адмінпротоколи ч. 3 ст. 130 КУпАП (Керування у стані алкогольного сп'яніння втретє протягом року), ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство) та ст. 185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню поліцейського). За порушення за ч. 3 ст. 130 КУпАП чоловікові загрожує штраф у розмірі 40 800 гривень з позбавленням права керування на строк 10 років.

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