Розбій на Миколаївщині: із золотом забрали і відеореєстратор

Троє озброєних травматичною зброєю чоловіків в бронежелетах та балаклавах, погрожуючи охоронцю та продавцям, заволоділи коштовностями в одному з ювелірних магазинів у

м. Вознесенськ.

До Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від оперативного чергового відділу державної служби охорони міста про те, що надійшов сигнал про спрацювання «тривожної кнопки» в одному із ювелірних магазинів у м. Вознесенськ.

Троє невідомих озброєних автоматичною зброєю чоловіків, обличчя яких були закриті балаклавами, розбили прикладом вітрину магазину, увірвались у приміщення та, погрожуючи охоронцю та двом продавцям зброєю, заволоділи коштовностями.

Відомо, що окрім балаклав на нападниках була чорна форма, бронежилети та тактичні каски.

Після скоєння злочину розбійники втекли на автомобілі «БМВ Х5» чорного кольору із держзнаками української реєстрації у напрямку пгт Веселинове. Нападники забрали із собою лише золоті прикраси. Крім того, забрали відеореєстратор, який знаходився у приміщенні ювелірного магазину.

Правоохоронцями було введено план «Перехват», розшукується зазначений автомобіль, встановлюється місцезнаходження нападників.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.187 «Розбій», що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Проводяться слідчі дії, працюють експерти.

За матеріалами відділу комунікації поліції Миколаївської області