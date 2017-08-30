У Мукачеві посадовці "наторгували" собі 4,7 мільйона гривень

У Мукачеві посадовці "наторгували" собі 4,7 мільйона гривень

13:30 30.08.2017
У Мукачеві посадовці "наторгували" собі 4,7 мільйона гривень

Оперативники управління захисту економіки в Закарпатській області Нацполіції викрили схему розкрадання державних коштів службовими особами одного із комунальних підприємств Мукачівської міськради.

Правоохоронці встановили, що посадовці під час тендерних торгів здійснили закупівлю 20 міських автобусів за завищеними цінами.

Службовці переплатили приватному підприємцю майже 4,7 мільйона гривень з місцевого бюджету.

Слідчим відділом Мукачівського відділу поліції обласної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За матеріалами Департаменту захисту економіки Національної поліції України

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