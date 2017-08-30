На Донеччині затримали двох наркоаграріїв

Майже 40 кущів конопель та 2 кілограми вже висушених рослин, а також пристрої для паління марихуани вилучили оперативники під час обшуку у двох нарколюбителів із Центрального та Лівобережного району. На території регіону триває операція «Мак».

Отримавши інформацію про те, що двоє маріупольців незаконно вирощують на своїх земельних ділянках нарковмісні рослини, правоохоронці провели санкціонований обшук за вказаними адресами.

Піж час заходів було вилучено кущі конопель, що дозрівали. Всі рослини були доглянуті і знаходились під постійним поливом. Крім того, при обстеженні будинків зловмисників поліцейські виявили у мішках близько 2 кілограмів висушеного та подрібненого листя канабісу, а також два пристрої для його вживання.

Зловмисниками виявилися двоє чоловіків 29 та 36 років, які раніше потрапляли у поле зору місцевих правоохоронців за наркозлочини. Нарколюбителі пояснили, що коноплі виростили самостійно виключно для власних потреб. Наркотик чоловіки вживали регулярно протягом року в результаті давньої наркозалежності.

Зараз всі нарковмісні рослини вилучено та направлено на експертизу.

Відомості за всіма фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.1 ст.309 «Незаконне зберігання наркотичних речовин без мети збуту» і ч.1 ст.310 «Незаконний посів снотворного маку чи конопель» Кримінального кодексу України, за що передбачено до 3 років позбавлення волі.

За матеріалами Центрального відділу поліції в Донецькій області