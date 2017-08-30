15 000 гривень з бабусі, 5 000 з дідуся - як шахраї промишляють на Донеччині

Черговою жертвою інтеренет-продавців став 48-річний чоловік, який хотів придбати автомобіль на одному з відомих сайтів. А от 62-річна жителька втратила власні заощадження, намагаючись отримати «відшкодування за використані медпрепарати». В обох випадках правоохоронцями відкриті кримінальні провадження, і на осіб, причетних до цих правопорушень чекає до 3-х років позбавлення волі.

Так до чергової частини Покровського відділу поліції звернувся мешканець м.Родинське із заявою про те, що невідомі заволоділи його грошима. З’ясувалося, що постраждалий хотів придбати недорогий автомобіль, і для цього вирішив скористатися одним із інтернет-сайтів. Знайшовши потрібне оголошення, в якому продавець пропонував автомобіль Рено Трафік за прийнятну ціну, потенційний покупець зателефонував на вказаний телефон і домовився про купівлю автівки. Головною умовою продавця була передплата – 5 тисяч гривень. Як тільки потерпілий отримав смс-повідомлення із номером банківської картки для переказу грошей, одразу вирушив до банківського терміналу і перевів гроші. В вечорі цього ж дня покупець зателефонував власнику автівки аби дізнатися чи отримав той гроші на свою картку, але його телефон виявився вимкненим. Після чисельних спроб додзвонитися продавцю, чоловік зрозумів, що залишився без омріяного автомобіля та без грошей, і прийшов у поліцію по допомогу.

В цей же день до селидівських правоохоронців звернулася 62-річна жінка, яку також ошукали «доброзичливці». Виявилося, що їй зателефонував чоловік, який назвався менеджером фармацевтичної фірми, в якої раніше її матір замовляла ліки та повідомив, що у зв’язку із тим, що літня жінка померла, фірма хоче повернути гроші, використані нею на пігулки для лікування. «Для цього вам потрібно перерахувати на наш рахунок 6 тисяч гривень на оформлення документів і ми одразу повернемо вам 11 тисяч»,- пропонував менеджер. Пенсіонерка зраділа, що в такий спосіб поверне материні гроші і погодилася на пропозицію. Вона перевела необхідну суму на рахунок фірми та надіслала свої данні для отримання «відшкодування». Через кілька днів менеджер знов подзвонив жінці і попросив трохи зачекати перерахунку, а також зауважив, що вона може отримати на кілька тисяч більше. Їй необхідно тільки збільшити суму на «переробку бланків документів», тобто до 6 тисяч потрібно додати ще 9. Невідомий додав, що якщо жінка погодиться з цим, зможе отримати 30 тисяч «відшкодування». Пенсіонерка зголосилася і на це, і здійснила черговий переказ. А от менеджер не поспішав, а згодом його телефон опинився «по за зоною досяжності». Вже у відділенні поліції постраждала зізналася, що заплуталася в схемі, яку їй пропонував фейковий менеджер, але чомусь продовжувала виконувати його настанови. В результаті, невідомий ошукав селидовчанкуна 15 тисяч гривень.

В обох випадках співробітники поліції відкрили кримінальні провадження за ст.190 «Шахрайство» Кримінального Кодексу України.

За матеріалами прес-служби Покровського відділу поліції в Донецькій області